نغيز: "سنواجه منتخب الأردن وليس الفيصلي"

تحدث، نغيز، عن مواجهة الأردنيين مساء الثلاثاء، حيث أشاد بالفيصلي الذي يضم خيرة لاعبي البطولة هناك، وصرح في ندوة صحفية قائلا: "مواجهة الفيصلى ستكون صعبة للغاية، لاسيما أن معظم لاعبي الفريق يلعبون فى منتخب الأردن، لذلك أرى أننا سنواجه منتخب الأردن وليس الفيصلي".

وأضاف المتحدث قائلا: "يملكون مجموعة مميزة من اللاعبين، والدليل أنهم تمكنوا من تحقيق الفوز على الأهلي في الجولة الأولى، الأمر الذي يؤكد صعوبة مهمتنا"، كما أشار مدرب النصرية إلى إمكانية إحداث بعض التغييرات في تشكيلة فريقه تماشيا مع طريقة لعب المنافس: "تابعت الفيصلي في مباراة الأهلي، ولاحظت أنّهم يتحلون بإنضباط تكتيكي وجاهزية بدنية جيدة، وبالتالي تشكيلة الفريق قد تشهد بعض التغييرات في مباراة الغد".

في السياق ذاته، أكد مساعد المدرب الوطني سابقا، أنّ العزيمة والروح القتالية التي يتمتع بها لاعبوه ستكون سلاحهم لتجاوز عقبة الفيصلي: "القلب الجزائري يتمتع بروح قتالية وعزيمة جبارة، وهو سلاحنا أمام الفيصلي الأردني لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بالبطولة، والإقتراب خطوة من تحقيق التأهل إلى نصف نهائي البطولة".