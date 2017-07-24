قاسي السعيد يكشف عن تسريح العميد لـ 5 "نجوم"

أكد المدير الرياضي لفريق مولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد، تسريح اللاعبين الخمسة، واللفت أنّ الفريق العاصمي ضحى بــ "قاسم مهدي" الذي كان من بين اللاعبين الأكثر مشاركة في الموسم الماضي بـ 1798 دقيقة، وأعلن أيضا الإبقاء على "محمد سوقار"، بعدما كان أكبر المهددين بالتسريح.

نحو إستقدام 5 لاعبين في الميركاتو

أكد الرجل الأول في فريق مولودية الجزائر أن إدارة الفريق العاصمي ستسعى لإستقدام 5 لاعبين خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية،حيث سبق لإدارة العميد وأن تعاقدت مع كل من زين العابدين بولخوة، سفيان بالغ، سفيان بن دبكة، وعبد الله المؤذن، وتجديد عقد اللاعب زكريا منصوري.

ترقية أماشي، قاصدي ومقراني إلى الأكابر

فيما يخص الإهتمام بالعناصر الشابة في الفريق العاصمي، أكد قاسي السعيد أنه سيعمل على ترقية العديد من الأسماء الشابة موضحا: " لدينا عدة لاعبين في المستوى في الفريق الرديف وسنرقي عدد منهم مثل قاصدي أماشي ومقراني".