أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

قاسي السعيد يكشف عن تسريح العميد لـ 5 "نجوم"

نشر يوم 2017/07/24 1887 0 يونس رزيق قاسي السعيد يكشف عن تسريح العميد لـ 5 "نجوم"
أعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تسريح خمسة لاعبين موصوفين بـ "النجوم" خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ويتعلق الأمر بكل من: قاسم مهدي، الحاج بوقش، خالد قورمي، زهير زرداب، وإلياس صديقي.

أكد المدير الرياضي لفريق مولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد، تسريح اللاعبين الخمسة، واللفت أنّ الفريق العاصمي ضحى بــ "قاسم مهدي" الذي كان من بين اللاعبين الأكثر مشاركة في الموسم الماضي بـ 1798 دقيقة، وأعلن أيضا الإبقاء على "محمد سوقار"، بعدما كان أكبر المهددين بالتسريح.

نحو إستقدام 5 لاعبين في الميركاتو

أكد الرجل الأول في فريق مولودية الجزائر أن إدارة الفريق العاصمي ستسعى لإستقدام 5 لاعبين خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية،حيث سبق لإدارة العميد وأن تعاقدت مع كل من زين العابدين بولخوة، سفيان بالغ، سفيان بن دبكة، وعبد الله المؤذن، وتجديد عقد اللاعب زكريا منصوري.

ترقية أماشي، قاصدي ومقراني إلى الأكابر

فيما يخص الإهتمام بالعناصر الشابة في الفريق العاصمي، أكد قاسي السعيد أنه سيعمل على ترقية العديد من الأسماء الشابة موضحا: " لدينا عدة لاعبين في المستوى في الفريق الرديف وسنرقي عدد منهم مثل قاصدي أماشي ومقراني".

 

 

 

 

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا