قاسي السعيد: بن الشيخ سيساعدنا في تكوين أصاغر العميد

أوكلت إدارة نادي مولودية الجزائر لكرة القدم، الاثنين، مهمة تأطير الفئات الشبانية لـــ "الأسطورة"، علي بن شيخ، الذي سيشرف على مستقبل ناشئي الفريق الأخضر والأحمر من خلال العمل على إنتقاء المواهب الرياضية وتكوين اللاعبين.

خلال مؤتمره الصحفي الذي نشطه ظهيرة اليوم، كشف "كمال قاسي السعيد" المدير الرياضي للعميد: "تحدثت مع بن شيخ الذي يعتبر المدير الفني للفئات الشابة، وهو من سيشرف على مستقبل الفريق وشرع بالفعل في مهمته"، وأضاف: "هدفنا مع بن شيخ هو الذهاب بعيدا في سياسة التكوين، لكن يلزمنا وقت طويل، دون أن ننسى الأهداف التي يعرفها الخاص والعام وهي تكوين فريق ينافس دائما على الألقاب".

"لم أمض بعد على أي عقد مع المولودية "

وفيما يخص العقد الذي يربطه مع فريق مولودية الجزائر، أكد قاسي السعيد أنه لم يمض بعد على أي وثيقة رغم تعيينه على رأس الفريق منذ 48 ساعة، موضحا: " لم أوقّع على أي عقد مع المولودية، صحيح أننا تحدثنا عن الدور الذي سأؤديه، لكن يلزمني وقت طويل للعمل على المدى البعيد، وتلقيت عرضا من طرف مجلس الإدارة للعمل لمدة أربع سنوات".

"هدفنا مركز تدريبي قبل بلوغ قرن من الوجود"

أكد المدير الرياضي للمولودية أنّ برنامجه الجديد مع الفريق العاصمي هو إنشاء مركز تدريبي خاص، قائلا: "حان الوقت ليأخذ العميد بعدا آخرا في البطولة، لأنّ الفريق وصل إلى 96 سنة ولدينا شركة كبيرة تدعمه من الخلف"، وأضاف قاسي السعيد: "هدفنا هو أن يكون لنا مركز للتدريبات قبل بلوغنا 100 سنة من الوجود بعد أربع سنوات من الآن".

"مقداد يعاني من مشاكل نفسية وسيذهب على شكل إعارة "

إختتم النجم السابق لرائد القبة حديثه بالتطرق إلى قضية اللاعب عبد المالك مقداد، الذي سيغادر العميد على شكل إعارة خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، موضحا: "مقداد يمتلك مستوى فني جيد، لكنه يعاني من مشكل معنوي، وتبقى له سنة في عقده مع المولودية، وقدّمت له عرضا بتمديد العقد لسنة أخرى، على أن يذهب في شكل إعارة، ويعود إلينا بعدها".