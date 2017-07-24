رؤساء النوادي يطالبون بإعادة سحب رزنامة مبارايات البطولة

طلب رؤساء نوادي الرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم اليوم الإثنين، خلال اجتماع عقد بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى بالجزائر العاصمة، بحضور رئيس الفدرالية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، بإعادة عملية السحب لرزنامة المنافسة التي تم الكشف عنها يوم 13 جويلية من قبل الرابطة المحترفة لكرة القدم، حسب نقلته الفدرالية الجزائرية لكرة القدم اليوم الاثنين على موقعها الرسمي.

وصرح رئيس شباب الساورة محمد زرواطي، خلال اجتماع بحضور رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج "هناك نوادي عاصمية ستستقبل لقاءات سبع مرات متتالية وهذا غير معقول. هذا مؤسف للغاية" استنادا إلى ذات المصدر.

وأكد رئيس الفدرالية الجزائرية لكرة القدم أنه سيعكف على دراسة المسألة مؤكدا أمام للحضور على ضرورة احترام التواريخ والتزام النوادي المشاركة في المنافسات باحترام الاقتراح المتمثل في تقريب موعد مقابلتهم بـ48 أو 72 ساعة".

وأوضح خير الدين زطشي أن "توطين النوادي لا يجب أن يشهد تغييرا إلا في حالة القوة القاهرة".

وفيما يخص توطين لقاءات كأس الجزائر أشار رئيس الفدرالية الجزائرية لكرة القدم إلى أنه "سيتم مراجعة" النصوص المسيرة لهذه المنافسة داعيا رؤساء النوادي إلى تقديم اقتراحاتهم لإعداد نصوص "أكثر مرونة وأكثر دقة".

وستنطلق بطولة الرابطة الأولى لموسم 2017-2018 نهاية الأسبوع (25-26 أوت).