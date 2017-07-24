غيابات بالجملة مرتقبة في الاستئناف اليوم بسبب المستحقات.. وحمّار يحذر

يباشر وفاق سطيف تحضيراته تحسبا للموسم القادم صبيحة اليوم، على مستوى المدرسة الرياضية الباز، لمدة 4 أيام قبل شد الرحال السبت القادم إلى تونس، وبالضبط إلى مدينة سوسة لإقامة تربص مغلق يدوم أسبوعين، وتشير المعطيات إلى أن حصة الاستئناف اليوم ستعرف غيابات بالجملة، خاصة أن الهاجس المالي لازال يلقي بظلاله على الفريق، وبالخصوص بالنسبة للقدامى الذين لازال غالبيتهم يطالبون بأجورهم العالقة قبل الانطلاق في الموسم الجديد، خاصة أن الإدارة كانت تعوّل على توقيع العقد التمويلي مع «جازي» لإنعاش الخزينة بمبلغ 7 ملايير سنتيم، لمباشرة عملية التسوية مع موعد انطلاق التحضيرات، لكن تأجيل التوقيع زاد من متاعب الإدارة في إيجاد حل للقدامى وحتى الجدد، الذين أكدت مصادر أن البعض منهم قد اكتفى بالحصول على صك ضمان مع موعد التوقيع، على أن يتمكن من صرفه مع انطلاق التحضيرات أو قبل التنقل إلى التربص على أكثر تقدير، وهو الأمر الذي جعل الرئيس حسان حمّار يشدد على ضرورة حضور الجميع في حديثه إلى اللاعبين، وأكد أن الإدارة لن تتوانى في توثيق الغيابات وتطبيق القانون الداخلي، مطمئنا الجميع أن الإدارة تعمل ما في وسعها من أجل تسوية مستحقات الموسم الفارط قبل دخول الموسم الجديد. ودائما بخصوص موعد انطلاق التحضيرات، يتواجد المدرب ماضوي منذ أمس بمدينة سطيف، حيث كان على موعد مع الرئيس حمّار وطمأنه بخصوص الشروط التي وضعها مقابل البقاء، حيث سيشرف اليوم على التحضيرات في انتظار تجديد عقده.

تأخر حمّار أجل توقيع أوبامبو ولانغوالاما إلى اليوم

جاء تأخر الرئيس حمّار في العودة من العاصمة أمس، ليؤجل توقيع الثنائي الغابوني أوبامبو ولانغوالاما إلى صبيحة اليوم الثلاثاء، خاصة أن الثنائي مرتبط بموعد الرحلة الجوية للعودة إلى بلده في الأمسية، حيث كان الاتفاق مع الثنائي قد تم بشكل نهائي ولم تبق سوى مراسيم التوقيع والحصول على التسبيق المالي، وفي حال رسّم الثنائي توقيعه اليوم فإن التحاقه بالتربص التحضيري سيتأخر إلى غاية حصوله على تأشيرة العمل ثم تأشيرة دخول الأراضي التونسية.

كنيش يتضامن مع خذايرية ولا يرد على اتصالات حمّار

كشفت مصادرنا أن المدافع المحوري كنيش أصبح لا يردّ على اتصالات الرئيس حمّار منذ حادثة الحارس المغترب سفيان خذايرية، وخرق الرئيس السطايفي الاتفاق معه، خاصة أن علاقة متينة تربط اللاعبين، وكان حاضرا في نهاية مباراة نهائي كأس الجمهورية حين اتفق الرئيس حمّار مع الحارس على التجديد مباشرة بعد نهاية العطلة التي قضاها المدافع كنيش مع الحارس، وأعطاه كلمة بعدم جلب أي حارس مكانه، وهو ما حز في نفسية المدافع الشاب الذي لم يعد يفكر في التجديد والعودة لفريقه حسب ما كشفته مصادر موثوقة.

حمّار وعد غليزان بالمساعدة لدى «التاس» من أجل بن عياد

جسّد رئيس وفاق سطيف رهانه على ضم المهاجم بن عياد، من خلال الإغراءات التي اقترحها على إدارة السريع، من أجل الحصول على ورقة تسريحه، بعد أن وعد إدارة السريع بالتدخل لمساعدة الفريق على استعادة حقه بعد توجهه إلى «التاس» من أجل التعجيل في قبول دراسة ملف الطعن بخصوص استعادة النقاط الثلاث، مقابل الحصول على ورقة تسريح بن عياد، والتي لازالت إدارة السريع ترفض التوقيع عليها رغم لقاء الرئيس حمري أمس بحمّار خلال اجتماع الفاف.

مدافع محوري هاجس الإدارة

لازالت الإدارة لم تنجح في استقدام مدافع محوري واحد على الأقل، قبل أيام قليلة عن إسدال الستار عن التحويلات الصيفية وخلق توازن في التعداد، خاصة بعد مغادرة 4 مدافعين محوريين، ويتعلق الأمر بكل من كنيش، عروسي، ملولي وبوشار، حيث كانت المنافسة على أشدها في المحور، ليبقى المدافع بدران الوحيد في المحور، ورغم أن زيتي وربيعي بإمكانهما اللعب في المحور إلا أنه ليس اختصاصهما، ويبقى حلا ترقيعيا فقط، مما جعل الإدارة تمر إلى عملية البحث عن مدافع محوري بعد أن عرضت على شباب قسنطينة مقايضة المهاجم أمقران بالمدافع بن عيادة.

خذايرية في قائمة العميد في حال عدم الاتفاق مع شاوشي

أكد مصدر مقرب من الحارس المغترب سفيان خذايرية، أن هذا الأخير يوجد ضمن قائمة المطلوبين من قبل إدارة مولودية الجزائر، التي تضعه حلا احتياطيا في حال عدم الاتفاق مع الحارس فوزي شاوشي ورفضه عرض تخفيض الأجرة الشهرية.