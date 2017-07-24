النصرية من أجل ثاني انتصار ووضع قدم مع الكبار

سيكون نادي نصر حسين داي، مساء الثلاثاء بداية من الساعة الخامسة، على موعد مع ثاني خرجاته في منافسة البطولة العربية للأندية، حين يواجه نظيره الفيصلي الأردني بملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الأولى للمنافسة العربية، وهو اللقاء الذي يحمل أهمية قصوى لممثل الكرة الجزائرية، حيث لن يكون هناك مجال لأي تعثر يعود به إلى نقطة الصفر، رغم فوزه الثمين على الوحدة الإماراتي بثنائية نظيفة في المواجهة الافتتاحية، والذي يسعى رفقاء الحارس خير الدين بوصوف إلى تأكيده بفوز جديد، اليوم، يضعون به قدما في الدور نصف النهائي، في حال نهاية المواجهة الأخرى بانتصار الأهلي المصري على نظيره الوحدة الإماراتي، أما في حال فوز هذا الأخير أو تعادل الفريقين، فإن انتصار النصرية سيطير بها رسميا إلى المربع الذهبي، نظرا لقوانين البطولة التي تعتمد على المواجهات المباشرة بين الأندية في حال تساويها في عدد النقاط. هذا ولن تكون مواجهة الفيصلي سهلة على الملاحة، نظرا لقوة ممثل الكرة الأردنية الذي فاجأ الجميع في مباراته الأولى، حين أطاح بالأهلي المصري بهدف نظيف، حيث شدد المدرب نبيل نغيز على أشباله بضرورة وضع الأرجل على الأرض وتفادي الغرور الذي تخوف من تسربه إلى نفوس لاعبيه، بعد فوزهم الأول، كما يخشى نغيز تأثير الإرهاق على أشباله بعد المجهودات الكبيرة التي بذلوها في اللقاء الأول، موازاة مع نقص التحضير، وهو الذي ركز كثيرا على الاسترجاع في اليومين الماضيين. وعلى الصعيد الفني، قد تعرف مواجهة اليوم بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية، بالاعتماد على بولعويدات بجانب شخريط وقاسمي مكان عرجي الذي خرج مصابا في مواجهة الوحدة، وسيكون جوكيرا في لقاء اليوم، إضافة إلى إمكانية منح الفرصة للحارس مرباح غايا الذي كان مرشحا فوق العادة للمشاركة أساسيا في البطولة، قبل أن يفضل مساعد الناخب الوطني سابقا الوافد الجديد بوصوف، بينما يستبعد أن يقوم نغيز بتغييرات في وسط الميدان الذي قدم مستوى كبيرا في مواجهة الوحدة بقيادة الثلاثي الورتاني، عدادي وحراق، على غرار الخط الخلفي الذي سيشغله الرباعي هريدة، لعريبي، علاتي وبوطبة.

نغيز: «سنواجه المنتخب الأردني ونؤمن بقدرتنا على خطف الفوز»

اعترف المدرب نبيل نغيز بصعوبة المهمة التي تنتظر الملاحين في مباراة اليوم، التي أشار إلى أنها ستجمعهم بالمنتخب الأردني، في إشارة إلى العدد الكبير من لاعبي هذا المنتخب الذين يضمهم نادي الفيصلي في صفوفه، إلا أنه أبدى تفاؤله بقدرة أشباله على فرض منطقهم وخطف النقاط الثلاث، على غرار اللقاء الأول أمام الوحدة، مؤكدا أن النصرية عازمة على مواصلة تشريف الكرة الجزائرية، حيث صرح في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة، أمس الإثنين، قائلا: «سنواجه المنتخب الأردني وليس الفيصلي، فهذا الفريق يضم عديد اللاعبين الدوليين الذين يلعبون في المنتخب، لذلك المواجهة ستكون صعبة جدا علينا وعليهم، لأننا بدورنا سندافع عن كامل حظوظنا ونؤمن بقدرتنا على خطف الفوز»، مضيفا: «لقد قدمنا مباراة أولى رائعة، ونسعى لتكرار ذات السيناريو ومواصلة تشريف الكرة الجزائرية»، وعن التشكيلة المحتملة، قال: «التشكيلة الأساسية قد تعرف بعض التغييرات مقارنة بالتشكيلة التي واجهنا بها الوحدة الإماراتي».