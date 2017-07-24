محرز يتدرب مع ليستر بـ110 % من إمكانياته ولا يركز على الإشاعات

كشف مهاجم نادي ليستر سيتي، جيمي فاردي، أن زميله الدولي الجزائري رياض محرز يتدرب بجدية مع الفريق، مثلما كان دائما طيلة الموسمين الماضيين، على عكس ما تم التريوج له حول حالة الإحباط التي يعاني منها بعد تعثر صفقة رحيله عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرا إلى أن نجم الخضر يرفض التركيز على الإشاعات التي انتشرت في الصحف العالمية مؤخرا حول مستقبله، والتي ربطته بأكثر من فريق أبدى اهتمامه بالاستفادة من خدماته، وأكد أن الدولي الجزائري يرفض أيضا الحديث عن مستقبله في ظل عدم وصول عروض جدية ومرضية، حسبه، لإدارة «الفوكسز»، حيث صرح لموقع «ليستر ماركوري» قائلا: «كل ما يشاع مجرد مقالات صحف، لقد تم ربط محرز يمينا ويسارا وفي المركز، ولكن في الحقيقة وحسبما علمناه لم يصل أي عرض رسمي لإدارة ليستر سيتي بخصوصه»، مضيفا: «محرز يتدرب معنا بجدية كبيرة مثلما تعودنا عليه الموسم الماضي والموسم الذي قبله»، وتابع: «كل ما يشاع لم يغير محرز ولم يؤثر عليه، وحتى يصل فريقنا عرض جدي ومرضٍ من طرف أي ناد ويتم التوصل إلى أرضية اتفاق فإنه يرفض الحديث عن مستقبله، هو يفضل الحديث عن الأمور الرسمية وإذا ما تم ذلك فإنه سيكون الوقت المناسب لرحيله والحديث عن مستقبله»، وختم مردفا: «إنه يتدرب معنا بـ110 % من إمكانياته ويرفض التركيز على إشاعات الصحف، لحد الآن لم يحدث شيء وهو لا يسمح لذلك بالتأثير عليه وعلى تركيزه».

مونشي يلتقي برئيس روما في أمريكا لإقناعه برفع عرضه

من جهة أخرى، كشفت صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية، أن المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي، مونشي، تنقل شخصيا إلى مدينة «بوسطن» في الولايات المتحدة الأمريكية، أين يتربص الفريق تحضيرا للموسم الكروي الجديد، للاجتماع برئيس نادي العاصمة الإيطالية، جايمس بالوتا، من أجل التطرق إلى قضية انتداب النجم السابق لنادي لوهافر الفرنسي، أين أكد المصدر أن الاجتماع سيكون حاسما، خاصة أن مونشي سيعمل على إقناع رئيس فريقه برفع عرضه المقدم إلى إدارة ليستر سيتي الإنجليزي، والذي يتراوح بين 30 إلى 35 مليون أورو، إلى حوالي 40 مليون أورو لحسم الأمور ونقل اللاعب إلى أسوار ملعب «الأولمبيكو»، وهو المبلغ الذي أكدت «كوريري ديلو سبورت» أنه سيكون كفيلا، بنسبة كبيرة، لإقناع إدارة «الفوكسز» بالتخلي عن خدمات اللاعب، وهي التي لينت موقفها بخصوصه ولا تمانع تخفيض مطالبها إلى 50 مليون أورو بعدما رفضت سابقا فتح باب المفاوضات بأقل من 60 مليون أورو.

يأتي هذا في الوقت الذي لايزال ناديا توتنهام هوتسبير وأرسنال الإنجليزيان يراقبان باهتمام شديد تطور وضعية محرز ومفاوضات نادي روما، خصوصا بالنسبة لـ«الغانرز» الذين يصر مدربهم الفرنسي، أرسن فينغر، على التعاقد معه هذا الصيف، بعد اقتراب سقوط صفقة انتداب لاعب نادي موناكو الفرنسي، ليمار، في الماء، بعد مطالبة نادي الإمارة بـ60 مليون أورو لبيعه.