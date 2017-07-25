شباب قسنطينة يواجه المنستير في أول اختبار ودي

من المنتظر أن يواجه النادي الرياضي القسنطيني، عشية الثلاثاء، نظيره الاتحاد الرياضي المنستيري، وذلك في أول امتحان ودي بملعب مركب حمام بورقيبة، الذي يتواجد فيه الفريق التونسي رفقة أشبال المدرب عمراني منذ أسبوع تقريبا، وهي فرصة حقيقية للمدرب عمراني من أجل اختبار العناصر الجديدة عن قرب، وخاصة متوسط الميدان البوركينابي عصمان سيلا، الذي برز بشكل ملفت خلال المباراة التطبيقية التي برمجها الطاقم الفني عشية الأحد، والتي شهدت منافسة قوية بين عناصر الفريق في مختلف المناصب، الأمر الذي استحسنه عمراني كثيرا. على صعيد آخر، يكون الوافدان الجديدان الحارس عصماني والمهاجم مروان دهار قد التحقا سهرة الأحد بتربص الفريق، عقب التوقيع مباشرة على العقود حسبما أشرنا إليه في عدد أمس، أين اندمجا بسرعة مع المجموعة وخضعا إلى برنامج خاص. في المقابل، كشفت مصادر مقربة من محيط الخضورة، أن المهاجم المالي سيسي منتظر اليوم بمدينة الجسور المعلقة للتوقيع على عقده الجديد، بعدما تحصل على جواز وتذكرة السفر، وفي حال التوقيع سيلتحق بالتربص وبالتالي غلق قائمة الاستقدامات نهائيا والتفرغ إلى ما تبقى من تحضيرات تحسبا للموسم الكروي الجديد 2017/ 2018.