زطشي يدعم قرار منع استقدام اللاعبين بتمديد الأجال بضعة أشهر

وحسب ما أوردته اليوم الاثنين الفاف على موقعها الرسمي أنه سيعرض الطلب للمصادقة عليه، خلال الاجتماع القادم للمكتب الفدرالي المرتقب، يوم الأربعاء القادم .

وكانت لجنة الانضباط لرابطة كرة القدم المحترفة، قد عاقبت 12 فريقا ناشطا في الرابطة الأولى موبيليس، بمنعهم من استقدام اللاعبين خلال الموسم 2017-2018 ، لعدم دفع مستحقات اللاعبين والمدربين.

و يتعلق الأمر بالفرق التالية : مولودية وهران، شباب قسنطينة، اتحاد الحراش، شباب بلوزداد، وفاق سطيف، مولودية الجزائر، شبيبة الساورة، سريع غليزان، أولمبي المدية، اتحاد بلعباس، مولودية بجاية، و شباب باتنة.

أما في الرابطة الثانية موبيليس، فيتعلق الأمر بالفرق التالية: أمل الأربعاء، اتحاد البليدة، أهلي برج بوعريرج، جمعية الخروب، شبيبة بجاية، مولودية سكيكدة، جمعية الشلف، اتحاد بسكرة، و شباب عين فكرون.

كما سيتم، استدعاء الفرق المعنية بالعقوبة، أمام الهيئة المختصة لتبرير هذه الوضعية، حيث حذرت اتحادية كرة القدم، من أنه إذا استمرت وضعية الأندية على حالها فإنه سيتم تنفيذ العقوبات، التي ينص عليها القانون بصرامة، والتي قد تصل إلى حد خصم النقاط .