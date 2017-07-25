بالفيديو ....مساعد وزير فرنسي يأكل الفئران بسبب "البارصا"

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية مقطعا مصورا أثناء جلوس شارلز دايوت على مائدة طعام وتناوله للفئران أمس الاثنين بعد أكثر من اربعة أشهر من خسارة نادى العاصمة الفرنسية أمام البارصا بنتيجة 6-1 فى لقاء الإياب الذى جمع بينهما مطلع مارس الماضى.

ودخل مساعد وزير المالية الفرنسي، فى رهان بعد فوز فريقه على البارصا فى لقاء الذهاب برباعية نظيفة إلا ان الفريق الكتالونى نجح فى تحقيق الريمونتادا ما تسبب فى خسارة المسئول الفرنسي للرهان وبالتالى تناول الفئران .

وأشارت الصحيفة المقربة من أسوار "البارصا" ان المسؤول الفرنسي لم يكن يتوقع بحال من الأحوال أن يجلس على طاولة ويأكل الفئران بعد أربعة اشهر كاملة من خسارة فريقه لكن خسارة الرهان تسبب فى ذلك.