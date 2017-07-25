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زطشي.."وجدت الإتحادية في وضعية كارثية ولا أريد تصفية الحسابات مع أحد"

نشر يوم 2017/07/25 1432 0 يونس رزيق زطشي.."وجدت الإتحادية في وضعية كارثية ولا أريد تصفية الحسابات مع أحد"
أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم "خير الدين زطشي"، أنه ورث مبنى دالي ابراهيم مثقلا بالمشاكل من طرف الرئيس السابق محمد روراوة المنتهية عهدته خلال شهر ماس الماضي.

وقال زطشي، خلال الإجتماع الذي عقده مع رؤساء الأندية للرابطة المحترفة، بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية في سيدي موسى: "وجدت الإتحادية في وضعية كارثية، وكان من الصعب تسييرها، لقد حاولوا بشتى الطرق أن يلصقوا بي كل المصائب التي تعرفها الكرة الجزائرية منذ عدة سنوات".

وأضاف رئيس "الفاف": "قبل أربعة أشهر كنت كرئيس فريق مثلكم –مخاطبا رؤساء الأندية- وأنا أعرف جيدا المشاكل التي تعانون منها، وعلينا أن نعمل سويا على تصحيح كل الأخطاء التي تعاني منها الكرة الجزائرية "، وأضاف: " قدومي إلى الفاف ليس من أجل تصفية الحسابات، وليس لحصد ثمار هذا المنصب، لكنني هنا خدمة لكرة القدم الجزائرية"، وإحتتم زطشي حديثه قائلا : "أعدكم بأن أكرس عهدتي لتطبيق القوانين، وتنفيذ كل ما تمليه النصوص واللوائح، وبالتالي أتمنى أن يكون الحكم بالأفعال وليس بالأقوال".

 

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