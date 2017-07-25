زطشي.."وجدت الإتحادية في وضعية كارثية ولا أريد تصفية الحسابات مع أحد"

وقال زطشي، خلال الإجتماع الذي عقده مع رؤساء الأندية للرابطة المحترفة، بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية في سيدي موسى: "وجدت الإتحادية في وضعية كارثية، وكان من الصعب تسييرها، لقد حاولوا بشتى الطرق أن يلصقوا بي كل المصائب التي تعرفها الكرة الجزائرية منذ عدة سنوات".

وأضاف رئيس "الفاف": "قبل أربعة أشهر كنت كرئيس فريق مثلكم –مخاطبا رؤساء الأندية- وأنا أعرف جيدا المشاكل التي تعانون منها، وعلينا أن نعمل سويا على تصحيح كل الأخطاء التي تعاني منها الكرة الجزائرية "، وأضاف: " قدومي إلى الفاف ليس من أجل تصفية الحسابات، وليس لحصد ثمار هذا المنصب، لكنني هنا خدمة لكرة القدم الجزائرية"، وإحتتم زطشي حديثه قائلا : "أعدكم بأن أكرس عهدتي لتطبيق القوانين، وتنفيذ كل ما تمليه النصوص واللوائح، وبالتالي أتمنى أن يكون الحكم بالأفعال وليس بالأقوال".