رونالدو باق في ريال مدريد

وأكد نجم النادي "الملكي" في حوار نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الثلاثاء، أنه باق في الريال وانه ينوي حصد المزيد من الالقاب وقال رونالدو في حواره: "الفوز بالألقاب المهمة مع النادي كان أمرا رائعا، مثله مثل كل الألقاب الشخصية التي حصلت عليها، والقيام بذلك مرة أخرى سيكورا أمرا مهما وجيدا"، وأضاف: "علي أن أعمل بجد عاما تلو الآخر، وسأستمر في القيام بذلك.. فكرة القدم هي حياتي وشغفي الأول".

وكانت تقارير اعلامية برتغالية، قد أكدت أن رونالدو قرر مغادرة ريال مدريد واسبانيا بسبب المشاكل التي عانى منها مع العدالة الإسبانية بسبب اتهامه بالتهرب الضريبي وتهديده بسجن