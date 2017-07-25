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صراع جديد بين زطشي وقرباج بسبب مقاطعة إجتماع رؤساء الأندية

نشر يوم 2017/07/25 815 0 يونس رزيق صراع جديد بين زطشي وقرباج بسبب مقاطعة إجتماع رؤساء الأندية
دخل رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم "خير الدين زطشي "، في صراع جديد مع رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم " محفوظ قرباج " بسبب غيابه عن إجتماع رؤساء الأندية بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

وأصدر "الفاف"، بيانا رسميا أكد فيه "خير الدين زطشي" إمتعاضه لغياب "محفوظ قرباج "عن الإجتماع والذي جاء فيه: "رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم يتأسف لغياب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم الذي كان مدعوا لمناقشة المشاكل التي تعاني منها الكرة الجزائرية بصفته الرجل الأول على رأس الرابطة ".

 فيما جاء رد "محفوظ قرباج " قويا على موقع الرابطة المحترفة، حيث أكد أنه لم يتلق أي دعوة من طرف "الفاف"، من أجل حضور الإجتماع الذي إحتضنه المركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى ظهيرة أمس الإثنين، لتتواصل بوادر الصراع القائم بين أقوى رجلين في هرم الكرة الجزائرية مع بداية الموسم الكروي الجديد .

 

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