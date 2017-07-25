صراع جديد بين زطشي وقرباج بسبب مقاطعة إجتماع رؤساء الأندية

وأصدر "الفاف"، بيانا رسميا أكد فيه "خير الدين زطشي" إمتعاضه لغياب "محفوظ قرباج "عن الإجتماع والذي جاء فيه: "رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم يتأسف لغياب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم الذي كان مدعوا لمناقشة المشاكل التي تعاني منها الكرة الجزائرية بصفته الرجل الأول على رأس الرابطة ".

فيما جاء رد "محفوظ قرباج " قويا على موقع الرابطة المحترفة، حيث أكد أنه لم يتلق أي دعوة من طرف "الفاف"، من أجل حضور الإجتماع الذي إحتضنه المركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى ظهيرة أمس الإثنين، لتتواصل بوادر الصراع القائم بين أقوى رجلين في هرم الكرة الجزائرية مع بداية الموسم الكروي الجديد .