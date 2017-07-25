الجزائر ثالث أحسن دفاع وألمانيا أفضل هجوم في مونديال اليد

وإحتل المنتخب الإسباني المرتبة الأولى كأحسن دفاع في البطولة بعد تلقيه 105 هدف فقط، يليه المنتخب الكرواتي بـ 112 هدف والمنتخب الوطني الجزائري بـ 114 هدف .

وفيما يخص أحسن الخطوط الهجومية فقد عاد المركز الأول للمنتخب الألماني بـ 185 هدف يليه المنتخب الإيسلندي بـ 170 هدف والمنتخب التونسي بـ 161 هدف.

ترتيب أحسن الهدافين..

زايد سكندر (تونس) 74 هدف

مولر لاس (الدنمارك) 35 هدف

علو لعيوات (السعودية) 35 هدف

أحسن هجوم :

ألمانيا 185 هدف

إيسلندا 170 هدف

تونس 161 هدف

أحسن دفاع:

إيسبانيا 105 هدف

كرواتيا 112 هدف

الجزائر 114 هدف

المنتخبات التي فازت بكل اللقاءات: إسبانيا، ألمانيا

المنتخبات التي خسرت كل اللقاءات: الشيلي، قطر، بوركينافاسو والمغرب.