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نجوم إتحاد العاصمة يغيبون عن حصة الإستئناف

نشر يوم 2017/07/25 642 0 يونس رزيق نجوم إتحاد العاصمة يغيبون عن حصة الإستئناف
إستأنف فريق إتحاد العاصمة، تحضيراته تحسبا للموسم الكروي الجديد 2017-2018 صباح اليوم الثلاثاء بملعب عمر حمادي ببولوغين، في غياب العديد من اللاعبين.

وأشرف المدرب البلجيكي لإتحاد العاصمة "بول بوت "، على الحصة التدريبية لصبيحة اليوم رفقة مساعده الجديد "عبد القادر يعيش" الذي خلف "محمد حمدود "في العارضة الفنية للفريق، وعرفت الحصة التدريبية غياب العديد من اللاعبين على غرار: "قدور بن جيلالي، فاروق شافعي، فوزي يايا، و محمد بن يحيى"

كما عرفت حصة الإستئناف حضور العديد من الوجوه الجديدة على غرار اللاعب محمد مداني العائد من فترة إعارة لفريق إتحاد الحراش، وأسامة شيتة المستقدم من فريق مولودية الجزائر ، واللاعب الشاب بن شيخون الذي تم ترقيته من الفريق الرديف. 

 

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