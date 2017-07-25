بورتو يحضر خليفة براهيمي

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن إدارة بورتو تحضر للرحيل المحتمل للاعب الجزائري الذي باشر التحضيرات مع الفريق وذلك بالتقرب من لاعب فريق هيرنيفن الهولندي ليكون خليفة براهيمي الذي قدم موسما جيدا مع بورتو وكان قاب قوسين او ادنى من التتويج بلقب الدوري البرتغالي الممتاز.

ولايزال مستقبل اللاعب السابق لغرناطة الإسباني، مجهولا حيث ذكرت تقارير صحفية برتغالية أن بورتو يرغب في بيعه، رغم أن براهيمي أكد في العديد من المناسبات أنه مرتاح في فريقه ولايرغب في يفكر في تغيير الأجواء