شحاتة يرد على عرض مولودية الجزائر خلال 48 ساعة

كشف نجل المدرب الاسبق للمنتخب المصري، الاعلامي كريم حسن شحاتة ان والده سيفصل في قرار تدريبه للعميد خلال 48 ساعة القادمة، وأوضح خلال تدخله في برنامج "مع شوبير" الذي يبث على قناة "صدى البلد" أنه سيدرس العرض بجدية بعدما كان يفضل تدريب المنتخبات الوطنية.

وقال كريم حسن شحاتة، انه عقد جلسة مع والده تحدثوا من خلالها على مستقبله التدريبي، وأضاف: "والدي كان يعطي الاولوية لتدريب المنتخبات، ولكن عرض مولودية الجزائر والذي يساوي تدريب منتخب بسبب جماهيريته وامكاناته الكبيرة، لذلك فان والدي يفكر بكل جدية لقبول هذا العرض".

وتابع ذات المتحدث ان فريق مولودية الجزائر يوفر كل امكانات النجاح لاي مدرب والتي كتن قد افتقدها مدرب "الفراعنة " سابقا قد افتقدها منذ توليه تدريب الاندية في الفترة الاخيرة، بالاضافة الى وجود لاعب المنتخب الجزائري الاسبق كمال قاسي السعيد.

واختتم الاعلامي شحاتة بأن والده سيصلي صلاة الاستخارة، قبل الفصل في قراره خاصة وأن هذه التجربة ستكون خارج مصر موضحا أن الغربة هي العائق الوحيد لوالده وأكد أنه سيحل سيكون برفقته عندما يحل بالجزائر وقد يصطحب معه مدربين مصريين اثنين.