واست هام، إشبيلية وبيشكتاش يترقبون تخفيض قيمة بودبوز

رفضت الأندية المهتمة بخدمات الدولي الجزائري، رياض بودبوز، لاعب مونبيلييه الفرنسي، وعلى رأسها واست هام الانجليزي، إشبيلية الإسباني وبيشكتاش التركي، التخلي عن صفقته والبقاء على خط الصراع لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك رغم ارتفاع القيمة المالية التي يطالب بها الفريق الفرنسي للتخلي عن خدماته، والمقدرة بـ15 مليون أورو، بحكم أن لاعب الخضر مازال مرتبطا بعقد مازال ساري المفعول يمتد إلى غاية جوان 2018، حسبما كشفته صحيفة «فرانس فوتبال» في تقاريرها الصادرة، أمس، والتي أكدت أن بودبوز الذي ضيع تحضيرات بداية الموسم بعد إصابته على مستوى الركبة، والتي ستبعده عن الميادين إلى غاية منتصف شهر أوت القادم، ما يزال محل اهتمام الأندية الثلاثة التي ينتظر مسؤولوها تخفيض قيمة تسريحه من إدارة مونبيلييه، وذلك رغم إصابته وعدم جاهزيته لبداية الموسم الجديد، الذي يرغب صاحب 27 سنة في أن يكون أفضل من سابقيه رغم تألقه بشكل لافت للانتباه الموسم الفارط، الذي خاض خلاله 33 مباراة في الدوري الفرنسي وسجل 11 هدفا، ما جعله يلفت انتباه العديد من الأندية الأوروبية.