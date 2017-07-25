العداء بقة يفتح النار على رئيس اتحادية ألعاب القوى ويتهمه بـ«حڤرة» الرياضيين

فتح العداء الجزائري، عبد اللطيف بقة، بطل العالم لذوي الاحتياجات الخاصة في سباق 1500 متر، النار على رئيس اتحادية ألعاب القوى، الذي تلاعب -حسبه- بالرياضيين وتحضيراتهم للبطولة العالمية التي جرت مؤخرا في لندن، حيث أكد، أمس، بعد عودة البعثة الجزائرية المشاركة في بطولة العالم بانجلترا، أن إنجازاته رفقة زملائه كانت من أجل رفع العلم الوطني فقط: «الحمد لله أننا استطعنا إسعاد الشعب الجزائري وشرف لنا رفع العلم، لأننا نبكي من أجل ذلك ونعمل من أجل الشعب الجزائري وليس لشيء آخر، كما أننا ذهبنا لنظهر ماذا نمثل نحن، لأنه لم تكن هناك تحضيرات نهائيا للموعد وكل رياضي كيف حضر لهذا الحدث»، وأضاف: «على سبيل المثال أنا وأخي، والي سطيف هو من وقف معنا، إضافة إلى مدير الشباب والرياضة للولاية، ووزير الشباب والرياضة وفر للاتحادية كامل الوسائل للنجاح لكن رئيس الاتحادية تلاعب بالرياضيين والتحضيرات وهذا أمر مؤسف حقا وهو بمثابة (حڤرة)».

هذا وكان وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، أمس، في مطار هواري بومدين لاستقبال البعثة الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة التي حققت في بطولة العالم بلندن 9 مدياليات ذهبية، 4 فضية و6 برونزيات.