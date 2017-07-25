ماضوي يغيب عن الانطلاقة.. ينتظر التعداد في تونس ويؤجل التوقيع على العقد

فاجأ مدرب وفاق سطيف، خير الدين ماضوي، بغيابه عن حضور موعد انطلاق التحضيرات مما أثار الكثير من التساؤلات عن مدى جدية الاتفاق الذي تتحدث عنه الإدارة، بخصوص تجديد عقد المدرب، بعد أن أكدت مصادر أن ماضوي مدد عطلته في تونس، حيث ردّ على الإدارة بخصوص غيابه عن الاستئناف أمس، بعد أن كشف أنه ينتظر التعداد في تونس لمباشرة العمل مع أول يوم من التربص، ومن ثمّ تأجيل التوقيع على العقد إلى موعد لاحق، إلى غاية استجابة الإدارة لكامل شروطه، حيث فضّل المدرب منح مهلة إضافية للإدارة لتجسيدها قبل ترسيم ارتباطه، وقد تكفل المدرب المساعد زرڤان بالإشراف على انطلاق التحضيرات رفقة المحضر البدني بوجنان، إلى غاية التنقل إلى تونس.

الغابوني أوبامبو يرسّم توقيعه وسيتأخر عن التربص

كانت الإدارة، أمس، على موعد مع التوقيع لوسط الميدان الدفاعي الغابوني أوبامبو، على عقد لموسمين مقابل 5 آلاف أورو شهريا، ليكون سابع المستقدمين، لتضمن الإدارة خليفة الكاميروني تام بانغ في وسط الميدان، وقد كان الغابوني على موعد مع المغادرة إلى بلده وهو ما سيجعله يتأخر عن التربص التحضيري الذي سيقام في تونس.

الإدارة قدمت مهاجم اتحاد وهران بونادير

كانت الإدارة، أمس، وقبل ساعات عن انطلاق التحضيرات، على موعد مع تقديم المهاجم الشاب لاتحاد وهران بونادير، والذي كان قد رسم توقيعه على عقد مع الفريق منذ فترة، وكانت الإدارة تترقب عودته إلى مدينة سطيف لمباشرة التحضيرات من أجل تقديمه لوسائل الإعلام ليكون سادس مستقدم بعد كل من سيدهم، شيبان، نساخ، زغبة وعيبود، حيث تراهن الإدارة على العقد الطويل الذي وقعه من أجل الاستثمار فيه، خاصة في ظل القدرات التي يتمتع بها.

توقيع لانغوالاما يتأخر والإدارة تدرس مقترح مهاجم مالي

أجّلت الإدارة ترسيم صفقة ضم المهاجم الغابوني جوان لانغوالاما، بسبب خلافات في المفاوضات مع مناجيره، خاصة بعد أن وصل الإدارة مقترح مهاجم مالي يمتلك سيرة ذاتية جيدة، التي تعكف الإدارة على دراستها قبل اتخاذ القرار النهائي لتوجيه الدعوة له، خاصة بعد تضييع صفقة ضم مهاجم سريع غليزان، جعل الإدارة تصر على ضم مهاجم إفريقي قناص للأهداف.

السريع يرفض تسريح بن عياد ويضع حمّار في ورطة

كشفت مصادر موثوقة، أن رئيس سريع غليزان حمري قد اتخذ قرارا نهائيا بالتشاور مع مدرب التشكيلة بوزيدي، بعدم تسريح أي لاعب من السريع إلى الفرق التي تطلب خدماتها، كل من بن مختار، تبي وبن عياد على التوالي وأبلغ رئيس السريع حمري حمّار في مكالمة هاتفية أمس، بالقرار النهائي بعدم تسريح المهاجم بن عياد، وهو ما يضع الرئيس حمّار في ورطة بسبب عدم تدعيم الهجوم الذي كان النقطة السوداء الموسم الفارط، وأحد شروط المدرب ماضوي لتجديد عقده.