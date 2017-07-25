زطشي .. إمنحوني سنة وأعدكم أننا لن نواجه مجددا مشاكل التحكيم

وحسبما افاد به بيان الفاف، ان زطشي خاطب رؤساء الفرق قائلا: "إمنحوني سنة وأعدكم أننا لن نواجه مجددا مشاكل التحكيم، أتعهد امامكم اليوم، انني سأتابع هيئة التحكيم بشكل يومي، وسأكون مسؤولها الاول، سأوجه تعليمات صارمة لكي لا تتكرر حالات الظلم التي تؤثر على نتائج المباريات، وكل مذنب سيعاقب بصرامة" .

وقد أوكل رؤساء الاندية عبد الكريم مدوار، للتحدث بإسمهم حول مشكل التحكيم الذي أخذ حيزا كبيرا من النقاشات .

واضافت الهيئة في بيانها: وتساءل مسؤولو الفرق عن فحوى ابقاء رئيس الفاف،على نفس الاشخاص على رأس هيئة التحكيم .