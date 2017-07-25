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زطشي .. إمنحوني سنة وأعدكم أننا لن نواجه مجددا مشاكل التحكيم

نشر يوم 2017/07/25 1786 0 م . فيصل زطشي .. إمنحوني سنة وأعدكم أننا لن نواجه مجددا مشاكل التحكيم
خلال الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خيرالدين زطشي، مع رؤساء الاندية المحترفة، بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى الجزائر، تعهد بوضع حد لمشاكل التحكيم في ظرف سنة .

وحسبما افاد به بيان الفاف، ان زطشي خاطب رؤساء الفرق قائلا: "إمنحوني سنة وأعدكم أننا لن نواجه مجددا مشاكل التحكيم، أتعهد امامكم اليوم، انني سأتابع هيئة التحكيم بشكل يومي، وسأكون مسؤولها الاول، سأوجه تعليمات صارمة لكي لا تتكرر حالات الظلم التي تؤثر على نتائج المباريات، وكل مذنب سيعاقب بصرامة" . 

وقد أوكل رؤساء الاندية عبد الكريم مدوار، للتحدث بإسمهم حول مشكل التحكيم الذي أخذ حيزا كبيرا من النقاشات . 

واضافت الهيئة في بيانها: وتساءل مسؤولو الفرق عن فحوى ابقاء رئيس الفاف،على نفس الاشخاص على رأس هيئة التحكيم . 

 

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