بالفيديو .. قاسي السعيد يكشف أسباب إختياره المدرب المصري شحاتة

في مكالمة هاتفية، بثها حصة نقاش على المباشر في قناة النهار، صرح كمال قاسي السعيد، ان إتفاقه مع المدرب المصري شحاتة والذي لم يعاقد معه بعد، أنه وجد فيه الشخصية القوية، ويمكنه تسيير المجموعة بسهولة، ويعرف كيف يتعامل مع الاسماء اللامعة في الفريق، مدرب كبير لديه خبر إفريقية، حصد عدة ألقاب محلية وإفريقية في بلده، و يمكنه تحمل ضغط الجمهور لانه لعب أمام 100 ألف متفرج خارج وداخل بلده .

فيما يخص سؤال الاعلامي بلقيروس، حول المدرب كمال مواسة، قال عندما رسمت كمدير عام للفريق، أول شيئ قمت به إتصلت بمواسة، وطلبت لقائه لم أتمكن من الوصول إليه، أنه إنتظره 3 أيام، ولم أستطع أن أكلمه مباشرة بحكم غيابه خارج الوطن، وفجأة رأيت في قناة النهار، شريط فيديو مواسة يقرر الانسحاب من تدريب المولودية .

كان لابد من إيجاد مدرب، ومع ضيق الوقت الوقت والمسؤولية ملقاة على عاتقي، كان لابد من مدرب لقيادة الفريق، والتحضير على بعد أسبوع، ولابد من ضمان إستقرار التشكيلة .

وأضاف قاسي السعيد، أن شحاتة سيصل إلى الجزائر غدا أو بعد غد، وسيقدم للصحافة الجزائرية في ندوة صحفية، ونتكلم على كل التفاصيل .

ويذكر ان، شحاتة كان تشرف وفرح بهذا العرض الذي جاءه من الجزائر، لتدريب نادي بحجم منتخب، حسبما قال شبير "المولودية شيئ كبير" .