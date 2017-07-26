الغابوني فرانك أبومبو بيران رسميا في وفاق سطيف لثلاث مواسم

وجرت مراسم إمضاء العقد الذي يربط اللاعب الغابوني، القادم من فريق ستاد مانجي، الناشط في الدرجة الأولى الغابونية، بمقر النادي بحي بومرشي بوسط المدينة، بحضور رئيس الفريق حسان حمار، و رئيس مجلس الشركة التجارية، عز الدين أعراب، و المدير الإداري رشيد جرودي، و كذا مناجير اللاعب الكاميروني جون ديدي لوي .

وعقب إمضائه العقد، الذي سيحمل بموجبه فرانك ألوان حامل لقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لموسم 2016-2017 صرح متوسط الميدان الاسترجاعي أنه مسرور بالانضمام لفريق كبير مثل وفاق سطيف متمنيا أن يعطي الإضافة المرجوة منه .