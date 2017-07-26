أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

الغابوني فرانك أبومبو بيران رسميا في وفاق سطيف لثلاث مواسم

نشر يوم 2017/07/25 1486 0 م . فيصل الغابوني فرانك أبومبو بيران رسميا في وفاق سطيف لثلاث مواسم
وقع اليوم الثلاثاء متوسط الميدان الغابوني، ذو ال22 سنة من العمر، فرانك أبومبو بيران، على عقد مع وفاق سطيف لمدة ثلاث سنوات

وجرت مراسم إمضاء العقد الذي يربط اللاعب الغابوني، القادم من فريق ستاد  مانجي، الناشط في الدرجة الأولى الغابونية، بمقر النادي بحي بومرشي بوسط  المدينة، بحضور رئيس الفريق حسان حمار، و رئيس مجلس الشركة التجارية، عز الدين أعراب، و المدير الإداري رشيد جرودي، و كذا مناجير اللاعب الكاميروني جون ديدي لوي . 

وعقب إمضائه العقد، الذي سيحمل بموجبه فرانك ألوان حامل لقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لموسم 2016-2017 صرح متوسط الميدان الاسترجاعي أنه مسرور بالانضمام لفريق كبير مثل وفاق سطيف متمنيا أن يعطي الإضافة  المرجوة منه . 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا