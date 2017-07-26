نحو احتضان المغرب "كان 2019" بدل الكاميرون

ذكرت جريدة "المنتخب" المغربية، إنّ رئيس الكاف الجديد الملغاشي "أحمد أحمد" بات مقتنعا بأنّ الكاميرون لن يستطيع تلبية الشروط المطلوبة خاصة بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 24، ما يحتّم على البلد المضيف تحضير ستة ملاعب وهو ما لا يتوفر في الكاميرون الذي يجد صعوبة كبيرة في اتمام أشغال 4 ملاعب.

وأكدت الصحيفة أنّ رئيس الجامعة الملكية المغربية، فوزي لقجع، أكد لرئيس "الكاف" جاهزية المغرب للعب دور البديل، وفي سياق متصل أكد الإعلامي الجزائري، حفيظ دراجي، المعلق بقنوات "بي إن سبورتس" القطرية، أنّ "المغرب سيحتضن المنافسة المذكورة بعد عمل كبير قامت به السلطات المغربية في الفترة الأخيرة"، وأردف في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "مبروك للإخوة في المغرب".".