حسن مصطفى: "الجزائر ردّت على المشككين بالتنظيم الجيد للمونديال"

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان، مصطفى، نفيه تسجيل أي نقائص في الحدث العالمي الحالي، وأبرز أنّ جميع الوفود مرتاحة للظروف التنظيمية السائدة، وفي هذا الخصوص قال رئيس الإتحاد الدولي: "تنظيم مونديال اليد بالجزائر يسير بطريقة جيدة حتى الآن، كل الظروف مواتية وجميع الوفود مرتاحة ولا توجد أية مشاكل أو نقص، كل الإمكانيات متوفرة لإنجاح هذه التظاهرة العالمية الكبيرة".

وأضاف المصري أنّ الظروف والوتيرة التي يسير عليها مونديال الجزائر، هو أفضل ردّ من المسؤولين الجزائريين على كل من شكك في قدرات الجزائر على تنظيم عرس عالمي بمثل هذا الحجم، وقال: "أعتقد أنّ الجزائر ردّت على من جزموا بعدم جاهزية الجزائر لهذا الحدث الرياضي الهام، ومزاعمهم عن وجود نقائص على مستوى البنية التحتية، لكن حدث العكس وكل الأمور تسير بشكل ممتاز وجميع الوفود وجدت كل سبل الراحة من فنادق ومواصلات وقاعات التدريب".