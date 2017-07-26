مونديال اليد: الخضر يتحدون مقدونيا وسط صدامات قوية

تشهد مرحلة الثمن، صدامات قوية بين أقوى المنتخبات العالمية، على غرار مواجهة منتخب إسبانيا أمام الأرجنتين، وكرواتيا ضد روسيا، إضافة لمواجهة المنتخب الألماني للسويد، وهي المباريات التي تعد بالكثير من الإثارة نظرا لوزن المنتخبات السابقة الذكر في هذه المنافسة.

وفي حال فوز المنتخب الجزائري وتأهله إلى الربع، فإنّه سيواجه الفائز من مواجهة فرنسا وجزر الفيروي.

البرنامج الكامل للثمن على النحو التالي: (كل اللقاءات اليوم الأربعاء)

تونس - ايسلندا (حرشة حسان 14:00)

إسبانيا – الأرجنتين (حرشة حسان 16:45)

كرواتيا – روسيا (حرشة حسان 18:30)

الجزائر - مقدونيا (حرشة حسان 21:45)

فرنسا – جزر الفارو (القاعة البيضاوية 14:00)

ألمانيا – السويد (القاعة البيضاوية 16:45)

المجر – سلوفينيا (القاعة البيضاوية 18:30)

الدنمارك – النرويج (القاعة البيضاوية 21:45)