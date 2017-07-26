فريد بولحية يوقع 3 سنوات مع "جيرونا" الاسباني

على موقعه الرسمي في شبكة الأنترنيت، أكد النادي الكتالوني توقيع اللاعب السابق لنادي "سبورتينغ باستيا" الفرنسي على عقد يمتد لـ3 سنوات، بعد تخطيه للفحوصات الطبية بنجاح صبيحة الثلاثاء.

وبات "بولحية" (24 عاما) اللاعب الجزائري الـ 16 الذي ينشط في بطولة الرابطة الإسبانية الأولى، وكان الدولي السابق "رابح ماجر" هو أول لاعب جزائري في تاريخ "الليغا" بعدما حمل قميص فالنسيا (جانفي – جوان 1988)، وسبقه مواطنه "كريم ماروك" للعب في إسبانيا من بوابة الدرجة الثانية سنة 1986، في وقت يُعدّ "مهدي لحسن" الأكثر حضورا في "الليغا" بـ 254 مباراة.

يُشار إلى أنّ، بولحية نشط مع "باستيا" لموسم واحد لقاء قيمة لم تتجاوز 250 ألف يورو.

وعانى فريد من تبعات الإصابة الخطيرة التي طالت ركبته اليمنى في 21 أفريل 2016، وكان المتوسط الهجومي السابق لنادي "كليرمون فوت 63، محور اهتمام عدة نواد فرنسية أبرزها الرباعي "أولمبيك ليون"، "سانت إتيان"، "ميتروبول ليل" و"ديجون".

يُشار إلى أنّ "بولحية" كان مرشحا للمشاركة مع منتخب الجزائر الأولمبي في دورة "ريو"، لكن الإصابة إياها حرمت التحاق من يوصف بكونه خليفة "رياض محرز".