نغيز: "مباراة الأهلي ستكون تاريخية وليس لدينا ما نخسره

أبدى، نغيز، ثقته في قدرة زملاء، أحمد قاسمي، على تقديم مباراة بطولية أمام العملاق "الأهلاوي"، حيث صرح للصحافة المصرية :"قدمنا أداء جيدا لحد الآن في هذه المنافسة، رغم الخسارة المسجلة في المباراة الأخيرة أمام الفيصلي الأردني، ونسعى لإستكمال هذا الأداء أمام الأهلي في المباراة المقبلة".

وعن فرص تأهل فريقه للدور المقبل من هذه المنافسة، لم يخف مدرب النصرية أنّ المهمة أصبحت صعبة، إلا أنها ليست مستحيلة: "فرص الصعود باتت صعبة وضئيلة، لكننا سنواصل التمسك بحظوظنا حتى النهاية"، وتابع قائلا: "سندخل مباراة الأهلي المقبلة بكل قوة، المباراة ستكون صعبة، لكن ليس لدينا ما نخسره".

ويتقاسم ممثل الجزائر في البطولة، المركز الثاني للمجموعة الأولى، مع الأهلي المصري برصيد 3 نقاط لكليهما، فيما يحتل الفيصلي الصدارة بـ6 نقاط، في حين يتذيل الوحدة الإماراتي ترتيب المجموعة بدون رصيد.