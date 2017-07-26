حسن شحاتة يتراجع عن تدريب العميد!

48 ساعة بعد كشف، بعد إتفاق المدير الرياضي للمولودية "كمال قاسي السعيد" إتفاقه مع المدرب السابق لمنتخب الفراعنة من أجل الإشراف على عميد الأندية الجزائرية،

نقلت صحيفة "الوطن سبورت" المصرية على لسان من وصفتهم بـ "المقرّبين"، تأكيدهم "رفض شحاته المدير الفني للمنتخب المصري سابقا عرضا كبيرا لمولودية الجزائر دون إبداء أسباب واضحة"، وجرى التأكيد على أنّ "الرفض" حصل "رغم المبلغ المالي الضخم الذي كان المعلّم سيتقاضاه مع الفريق الجزائري".

المعلّم رفض 3 عروض جزائرية في أسبوع واحد !

جرى الكشف عن رفض "شحاتة" 3 عروض جزائرية في أسبوع واحد فقط، بينها عرض "شباب بلوزداد"، إلى جانب رفضه عرضا من ناد جزائري ثالث "لم يذكر اسمه".

وكانت إدارة الفريق الأخضر والأحمر، تعوّل على "المعلّم" لخلافة "كمال مواسة" على رأس العارضة الفنية للعميد.

وتحدّث "قاسي السعيد" بلهجة يقينية عن قدوم، شحاتة، وأحال على إنتظار المدرب السابق للزمالك، حصوله على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الجزائرية.

هذا وسبق للمدرب حسن شحاتة وان أشرف على تدريب المنتخب المصري، أين توّج معه بثلاثة كؤوس إفريقية آخرها سنة 2010 أمام منتخب غانا.