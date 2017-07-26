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قاسي السعيد: "شحاتة إعتذر عن تدريب المولودية بسبب مرض زوجته"

نشر يوم 2017/07/26 164 0 يونس رزيق قاسي السعيد: "شحاتة إعتذر عن تدريب المولودية بسبب مرض زوجته"
أكد، كمال قاسي السعيد، المدير الرياضي لنادي مولودية الجزائر لكرة القدم، الأربعاء، رفض المدرب المصري، حسن شحاتة، الإشراف على عميد الأندية الجزائرية بسبب "مرض زوجته".

في ندوة صحفية ظهيرة اليوم بمقر الفريق بالعاشور على هامش تجديد عقد المدافع عبد الغني دمو، صرّح "قاسي السعيد": "كنا إتفقنا مع شحاتة بنسبة 100%، ليكون مدربا للمولودية، وأعجبته فكرة تواجد صايفي كمساعد له وإشترط علينا جلب محضر بدني وإتفقنا على كل التفاصيل، وكان من المفترض أن يصل أمس، لكن بسبب مرض زوجته لم يحضر أمس، ونتمنى لها الشفاء لكن نحن لا نستطيع الإنتظار، عموما هناك صايفي الذي سيكون حاضرا في حصة الإستئناف هذا الخميس رفقة طارق نويوة، ولدينا خطة بديلة لشحاتة، حيث سيكون هناك طاقم فني جيد، عموما هذه المرة لم يكتب القدر مع شحاتة وربما سيكون ذلك مرة أخرى".

 

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