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"النهار".. بن شيخة يعود إلى تدريب العميد

نشر يوم 2017/07/26 8 0 يونس رزيق "النهار".. بن شيخة يعود إلى تدريب العميد
إتفقت إدارة نادي مولودية الجزائر لكرة القدم، عصر اليوم الأربعاء، مع المدرب "عبد الحق بن شيخة" ليكون الرجل الأول في العارضة الفنية للعميد بعد فشل صفقة المدرب المصري "حسن شحاتة" الذي إعتذر عن الإلتحاق بفريق المولودية لأسباب عائلية.

 أكدت مصادر مقربة من إدارة العميد لـ "النهار" أنّ المدير الرياضي للفريق "كمال قاسي السعيد " إنتقل إلى الخطة "ب" بعد فشل صفقة حسن شحاتة ، ليستنجد بالمدرب الملقب بالجنرال "عبد الحق بن شيخة" الذي سبق له وأن أشرف على الفريق العاصمي في خريف عام 2011.

 

 

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