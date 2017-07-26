"النهار".. بن شيخة يعود إلى تدريب العميد

أكدت مصادر مقربة من إدارة العميد لـ "النهار" أنّ المدير الرياضي للفريق "كمال قاسي السعيد " إنتقل إلى الخطة "ب" بعد فشل صفقة حسن شحاتة ، ليستنجد بالمدرب الملقب بالجنرال "عبد الحق بن شيخة" الذي سبق له وأن أشرف على الفريق العاصمي في خريف عام 2011.