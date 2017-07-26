"النهار".. بن شيخة يعود إلى تدريب العميد

أكدت مصادر مقربة من إدارة العميد لـ "النهار" أنّ المدير الرياضي للفريق "كمال قاسي السعيد " إنتقل إلى الخطة "ب" بعد فشل صفقة حسن شحاتة ، ليستنجد بالمدرب الملقب بالجنرال "عبد الحق بن شيخة" الذي سبق له وأن أشرف على الفريق العاصمي في خريف عام 2011.
أكدت مصادر مقربة من إدارة العميد لـ "النهار" أنّ المدير الرياضي للفريق "كمال قاسي السعيد " إنتقل إلى الخطة "ب" بعد فشل صفقة حسن شحاتة ، ليستنجد بالمدرب الملقب بالجنرال "عبد الحق بن شيخة" الذي سبق له وأن أشرف على الفريق العاصمي في خريف عام 2011.
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