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"الفاف" تمهل الأندية المستدانة إلى 15 ديسمبر لتسوية المستحقات

نشر يوم 2017/07/26 1729 0 يونس رزيق "الفاف" تمهل الأندية المستدانة إلى 15 ديسمبر لتسوية المستحقات
قدّم الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مهلة خمسة أشهر للأندية المستدانة، من أجل تسوية جميع المستحقات العالقة للاعبيها، قبل حلول شهر ديسمبر المقبل.

أصدرت الصفحة الرسمية للإتحاد الجزائري على شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" تغريدة، أكّدت فيها قرار المكتب الفدرالي المنعقد صبيحة اليوم بمقر الإتحادية بمنى دالي ابراهيم، وتضمّن: "الفاف تمهل الأندية العالقة في الديون إلى غاية 15 ديسمبر المقبل من أجل تسوية مستحقات كافة اللاعبين".

وجرى إلزام الأندية بالتوقيع على تعهدات كتابية تمتنع فيها عن أي استقدام خلال الميركاتو الشتوي، في حال عدم تسويتها لمستحقات لاعبيها.

وكان الرئيس "خير الدين زطشي" هدّد بحرمان الأندية من دخول سوق التحويلات في حال عدم تسديد مستحقات اللاعبين العالقة، كما توعدّ بحذف ثلاث نقاط من رصيد الأندية التي ترفض تسوية وضعياتها المالية.

 

 

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