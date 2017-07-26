برشيش: "إسبانيا سبب رفضي الخضر!"

كشف الظهير الأيسر الجزائري الإسباني "يوري برشيش" المستقدم الجديد لنادي باريس سن جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن أمله في تقمص ألوان منتخب إسبانيا، وهو ما دفعه لرفض الجزائر.

في أعقاب تقديمه للصحافة الفرنسية (انتقل إلى البي أس جي من ريال سوسيداد الإسباني لقاء 15 مليون أورو)، اعترف "برشيش" (27 عاما)، أنّ إيمانه بإمكانية اللعب مع إسبانيا كانت وراء رفضه للخضر.

ونقلت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية على لسان "برشيش" تأكيده: "اتصل بي مسؤولو الإتحاد الجزائري لكرة القدم، لكن رفضت لأنه ما يزال لدي فرصة للعب مع المنتخب الإسباني".

وعن أصوله الجزائرية كشف برشيش: "لقد جئت من إقليم الباسك، وُلدت من أب جزائري وأم إسبانية"، وأضاف "هاجر والدي من الجزائر في سن الـ14 عاما بسبب مشاكل واجهته في الجزائر وتعرّف بعدها على والدتي في ألمانيا". وسبق لبرشيش أن مثل ألوان المنتخب الإسباني لأقل من 17 عاما في 6 مناسبات.

يُشار إلى أنّ الفرنسي "كريستيان غوركوف" المدرب الأسبق لمنتخب الجزائر، أبدى في ربيع 2015، اهتمامه بضمّ "برشيش" إلى صفوف الخضر وتوظيفه كبديل لـ "فوزي غولام"، رغم أنّ "يوري" ظلّ ينشط منذ سنة 2014 مع منتخب "إقليم الباسك"، بعدما سبق له اللعب مع ناشئي منتخب إسبانيا ست مرات (أقل من 17 عاما).

والأدهى أنّ "يوري" وهو من أب جزائري وأم إسبانية، صرّح لصحيفة "الموندو ديبورتيفو" إنّ "الجزائر لا تعني له أي شيىء"، وأضاف "برشيش" (مواليد 10 فيفري 1990): "أبي جزائري لكن لا أشعر بأي احساس تجاه الجزائر"، وتابع: "والداي التقيا في ألمانيا وارتبطا في إسبانيا عام 1987، ونحن نقيم في منطقة "زاروتز" الباسكية بعدما أقمنا لفترة طويلة في مدينة "مايوركا".

وسبق لبرشيش أن لعب لـ "أتلتيكو بيلباو" ثمّ "بلد الوليد" قبل أن يخوض تجربة فاشلة مع "توتنهام" الانجليزي، لينضم عام 2012 إلى "ريال سوسييداد" (تاسع بطولة الرابطة الاسبانية الأولى) الذي أعاره في وقت أول إلى "إيبار"، قبل أن يسترجعه في الموسم الأخير.