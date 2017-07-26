العنكبوت غضبان أغلق المرمى وذهب يتعشى!

بشكل استعراضي مثير أبهر متابعي بطولة العالم لأقل من 21 عاما، استمتع رواد "حرشة" بالتصديات النوعية لصاحب الـ 20 سنة، وصنع حارس نادي "المجمع البترولي" لوحات جميلة إثر إبعاده تسديدات الخصوم بشكل عنكبوتي شبيه بما كان يبرع فيه الأسلاف: أوشية، بوسبت، الموهاب وسلاحجي.

وكان غضبان صاحب القامة الفارعة متألقا بشكل خاص في مواجهة كرواتيا، حين صدّ ما لا يقلّ عن 16 تسديدة، كما لم يخيّب "خليفة" الآمال ضدّ المغرب، الأرجنتين، إيسلندا والسعودية.

وعلى وقع الشعار الجماهيري الشهير (أيا خليفة أيا خليفة .. ما راناش ملاح)، تتجّه الأنظار ليلة اليوم الأربعاء (20.45 سا) إلى ما سيفعله "غضبان" رفقة عبدي، حاج صدوق، كوري وغيرهم ضدّ "مقدونيا" برسم ثمن المونديال، وسط مراهنات متزايدة لتسجيل إنجاز تاريخي عبر بلوغ الجزائر مرحلة الربع.