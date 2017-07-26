"الفيفا" يضع الاتحاد اليوناني تحت الرقابة

وتدخل الفيفا، في أكتوبر الماضي، لحل أزمة الاتحاد اليوناني للعبة الذي عانى الكثير من الأزمات، وذلك بعد أشهر من الفوضى داخل الملاعب وخارجها، وكان يديره فعليا منذ ذلك الحين من خلال ما يسمى لجنة المتابعة.

وذكر الاتحاد الدولي - في بيان له- أن تدخله سينتهي بالانتخابات التي ستجرى شهر 18 أوت المقبل، مشيرا إلى أنه سيجري إنشاء لجنة مراقبة جديدة "لضمان الرقابة على العمليات والإجراءات لمدة 12 شهرا على الأقل".

وأضاف بيان الفيفا أن اللجنة ستراقب الوضع العام للاتحاد اليوناني، بما في ذلك الميزانية والتمويل، وسترفع تقارير لكل من الاتحادين الدولي والأوروبي للعبة كل شهرين.

وبدأت مشكلات الاتحاد اليوناني في مارس من العام الماضي، عندما ألغت وزارة الرياضة نهائي كأس اليونان، بعد العنف الجماهيري الذي شهدته مباراة في الدور قبل النهائي للبطولة.

وردا على ذلك، هدد الفيفا والاتحاد الأوروبي للعبة، اللذان يطالبان دوما باستقلالية الاتحادات التابعة لهما، بإيقاف النشاط الكروي باليونان بسبب تدخل الحكومة في شؤون الاتحاد المحلي.

وسمحت وزارة الرياضة اليونانية في النهاية، بإقامة المباراة من دون جمهور، ثم جرى تأجيل بداية الموسم الماضي بسبب نزاع طويل الأمد حول اختيار الحكام بين الأندية الكبرى في اليونان والاتحاد المحلي والحكومة.

ورغم تدخل الفيفا، فقد ظهرت المزيد من المشكلات، خاصة بعد وقائع تخص أعضاء لجنة التحكيم حدثت في الشهر التالي.