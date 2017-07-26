الإدارة تفاوض مهاجم كابس يونايتد الزيمبابوي عباس أميدو

دخلت إدارة نادي اتحاد العاصمة في مفاوضات مع مهاجم نادي كابس يونايتد الزيمبابوي، عباس أميدو، تحسبا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تريد إدارة الرئيس ربوح حداد حسم الصفقة بعد انبهار المدرب بول بوت بمستوى اللاعب خلال مواجهته لأبناء سوسطارة في الجولتين الثانية والسادسة من دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، واللتين انتهتا بهزيمة بهدفين لهدف وحيد وفوز برباعية كاملة مقابل هدفين على التوالي، علما أن عباس أميدو كان صاحب الهدف الوحيد لفريقه خلال المواجهة الأخيرة بملعب 5 جويلية الأولمبي، وينافس إتحاد العاصمة نظيره سموحة المصري الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الظفر بخدمات اللاعب، قبل أن تنقلب الأمور بدخول النادي العاصمي على الخط، مما جعل أميدو يؤجل الفصل في مستقبله ويتراجع عن التوقيع في الفريق المصري بسبب تحمسه للانتقال إلى اتحاد العاصمة الذي يعول عليه ليكون بوابته نحو الاحتراف في أوروبا.

هذا وتسعى إدارة الاتحاد لحسم صفقة عباس أميدو ليكون خامس المستقدمين، بعد كل من مهاجم مولودية بجاية فوزي يايا، مدافع اتحاد بلعباس رضوان شريفي، متوسط ميدان مولودية الجزائر أسامة شيتة والمهاجم المعار من نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي عكاشة حمزاوي، من دون احتساب المدافع مداني الذي استعاده الفريق من اتحاد الحراش عقب نهاية فترة إعارته، ومتوسط ميدان مولودية بجاية صومايلا سيديبي، الذي حكمت لجنة النزاعات في قضيته لصالح أبناء يما ڤورايا وعاد بموجب قرارها إلى فريقه الذي قرر تسريحه لمن يدفع أكثر.

تجدر الإشارة إلى أن عباس أميدو لن يكون معنيا بالمشاركة فيما تبقى من مشوار أبناء سوسطارة في منافسة رابطة أبطال إفريقيا للموسم الحالي، بعدما شارك رفقة كابس يونياتد في ذات المنافسة، على غرار أسامة شيتة الذي شارك لدقائق معدودة رفقة العميد في منافسة كأس الكاف.