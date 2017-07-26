خروج مشرف للخضر من ثمن مونديال اليد

بهذه الهزيمة خرجت تشكيلة المدرب رابح غربي بشرف بعدما قدمت مرودود جيد في البطولة العالمية التي كسب من خلالها الجزائر منتخب كبير وله مستقبل زاهر، وثقة الجماهير الذي تحصل على العلامة الكاملة في الروح الرياضية .

و يكتفي الخضر المركز الثالث في المجموعة الرابعة وبلعب المباريات الترتيبية لكأس الرئيس، ابتداء من يوم غد الخميس، امام جزر الفارو، حيث عجز في بلوغ الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه.

بالمقابل تتاهل مقدونيا الى الدور ربع النهائي لملاقاة غدا الخميس فرنسا، الفائزة على جزر الفارو 28- 25.