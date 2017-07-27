رئيس نابولي يجتمع بغولام وينتزع موافقته النهائية على التجديد إلى 2022

اجتمع، أول أمس الإثنين، رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتيس، بظهيره الأيسر الدولي الجزائري فوزي غولام، وبحضور المدير الرياضي للفريق، كريستيان جونتولي، حيث تطرق الثلاثي إلى قضية تجديد عقد الدولي الجزائري الذي أخذت مفاوضاته وقتا طويلا جدا ودامت لأكثر من سنة كاملة وعرفت نهاية سعيدة، حسبما كشفته صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية الشهيرة، التي أكدت أن دي لورينتيس افتك الموافقة النهائية والرسمية من لاعب نادي سانت إيتيان الفرنسي سابقا على تجديد عقده إلى غاية سنة 2022 مقابل أجرة سنوية تقارب المليوني أورو وشرط جزائي لن يتجاوز 30 مليون أورو، للأندية غير الإيطالية، فيما سيكون على الأندية المحلية التفاوض مع إدارة نابولي للتعاقد مع الظهير الأيسر للخضر دون أن تكون معنية بالشرط الجزائي، وأشارت ذات الصحيفة إلى أن موافقة غولام النهائية جاءت بعد اجتماعه بالرئيس، أول أمس، بغرف أحد الفنادق، بعدما لمس إصراره على التمسك بخدماته رفقة المدير الرياضي، كما كشفت «كوريري ديلو سبورت» أن شقيق اللاعب ووكيل أعماله، سمير غولام، ينتظر أن يحل على مدينة نابولي خلال الأسبوع القادم لوضع آخر الرتوشات على العقد الجديد وتوقيعه رسميا، ليضع نهاية لمسلسل التجديد الذي صنع الحدث في مختلف وسائل الإعلام العالمية، وخصوصا الإيطالية منها، والتي وصفته بأطول مفاوضات تجديد في تاريخ نادي الجنوب الإيطالي. على صعيد آخر، أشاد الوافد الجديد على بيت نابولي، الظهير الأيسر، ماريو روي، بغولام واعتبره واحدا من أفضل الأظهرة في العالم حاليا، مؤكدا أن منافسته على مكانته أساسية في تشكيلة المدرب ماوريزيو ساري الموسم القادم لن تكون سهلة.