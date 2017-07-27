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"لامية معطوب" تحرز الذهب في الألعاب العالمية

نشر يوم 2017/07/27 2470 0 كريم تيغرمت "لامية معطوب" تحرز الذهب في الألعاب العالمية
أحرزت المصارعة الجزائرية، لامية معطوب، الميدالية الذهبية، أمسية الأربعاء، في منافسة الكاراتي، ضمن الألعاب العالمية العاشرة المتواصلة بـ "فروتسواف" (بولونيا) إلى غاية الأحد القادم.

حققت لامية معطوب، الميدالية الذهبية بعد فوزها على المصارعة النمساوية "أليسا تيريسا بوشينغر"، في وزن أقل من 68 كلغ، وهو النزال الثاني الذي جمعهما في هذه البطولة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، حيث تعادلا في الدور الأول ضمن الفوج الثاني.

 وتمكنت معطوب من تحقيق الفوز في التصفيات على حساب كل من، "أمي توماس" من نيوزيلاندا بنتيجة (3-0)، و"وردة كاميليا" من بولونيا بنفس النتيجة، قبل أن تتوج بالذهب.

تجدر الإشارة إلى أنّ الجزائر ممثلة في هذه الألعاب العالمية الجارية بـ"وروكلاو" في بولونيا، بسبعة رياضيين في أربعة تخصصات (كاراتي، رفع الأثقال، الكرة الحديدية والمايطو).

 

 

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