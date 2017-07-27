"نغيز" يتحدى و"البدري" في عطلة!

ما يزال مساعد الناخب الوطني السابق يدلي بتصريحات غريبة حول اللقاء القادم للنصرية أمام الأهلي المصري، حيث لم يتردد عن رفع صوته بالقول: "مباراة الجمعة تعتبر مباراة تاريخية وفي غاية الصعوبة"، مع أنّ المواجهة تعتبر عادية برسم بطولة العرب للأندية المتواصلة بالقاهرة.

وفي مقابل "حماس" نغيز الذي أثار سخرية الجزائريين، يوجد "البدري" المدير الفني للأهلي في كندا لقضاء إجازة سريعة مع أسرته، على أن يلتحق يوم اللقاء بناديه، في إشارة إلى عدم إعطاء العملاق المصري أهمية كبيرة للمنافسة ككل.

يُشار إلى أنّ البطولة العربية غير معترف بها دوليا، ولا تدخل تماما ضمن رزنامة الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

إلى ذلك، أكد "أحمد أيوب" المدرب المؤقت للأهلي، أنّ الفوز على الوحدة الإماراتي، منح الأحمر حظوظاً كبيرة من أجل التأهل للدور التالي في البطولة العربية.

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة نصر حسين داي بالجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات، قال أيوب إنّ الفريق يسعى لهزم النصر لبلوغ المربع الذهبي.

وأشار مساعد "البدري" إلى أنّ مباراة نصر حسين داي ستكون صعبة على الطرفين، لافتا إلى أن الفريق الجزائري لديه أيضا نفس حظوظ الأهلي للتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وأوضح "أيوب" أنّ الجهاز الفني للأهلي أراح 11 لاعباً من المشاركة في أول جولتين بسبب ضغط المباريات الذي عانى منه الفريق خلال الفترة الماضية.

وأكد مدرب الأهلي أنّ الجهاز الفني سيعتمد في لقاء النصر، على اللاعبين الذين شاركوا في مباراتي الفيصلي والوحدة.

وقال أيوب، إنّ لاعبيه يرغبون في المنافسة على لقب البطولة بقوة، ولذلك سيكون لديهم الدافع القوي للفوز على النصر.