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222 مليون أورو من باريس سان جيرمان لأجل "نيمار"!!!

نشر يوم 2017/07/27 3587 0 هشام يحياوي 222 مليون أورو من باريس سان جيرمان لأجل "نيمار"!!!
كشفت مراجع إعلامية متخصصة، اليوم الخميس، عن استعداد نادي "باريس سان جرمان" الفرنسي لكرة القدم لدفع ما لا يقلّ عن 222 مليون أورو للحصول على خدمات المهاجم البرازيلي "نيمار دا سيلفا" نجم نادي "أف سي برشلونة" الاسباني.

حسب ما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإنّ إدارة النادي الباريسي باشرت مع نظيرها الكاتالوني، محادثات ماراثونية لإقناع "البارصا" بجدوى تخفيض القيمة إياها والتوافق حول صيغة العقد، وسط تضارب الأنباء.

وأفيد أنّ الملاّك القطريين يسعون لدفع 222 مليون أورو إلى خزائن برشلونة مباشرة، عوض تسليم هذه القيمة الفلكية عن طريق "نيمار" ووكلاء أعماله.

وأوضحت "ليكيب" أنّ الصفقة ستصل في الحالة الثانية إلى 300 مليون يورو بسبب الضرائب المضاعفة.

هذا، وذكرت الصحيفة أنّ اللاعب البرازيلي سيتقاضى ما يفوق 30 مليون أورو سنويا مع ناديه الجديد، في حال ترسيم الصفقة طبعا.

 

 

 

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