​بالفيديو.. إفتيسان يعلن رمي المنشفة قبل انطلاق البطولة!

كشف "إفتيسان" أنه قرر الانسحاب من تولي مهمة قيادة الحراش، نظرا لما وصفها بـ"الظروف غير المساعدة على العمل"، من دون أن يتطرق إلى الأسباب الرئيسية التي دفعته للإقدام على هذا القرار.

وفي تصريح مقتضب بثته قناة "النهار"، أوضح "إفتيسان": "الظروف لم تكن مساعدة في إتحاد الحراش على مواصلة العمل".

وقال المدرب السابق للمنتخب الوطني العسكري إنه "يعتبر نفسه منسحبا من تدريب الصفراء وليس مستقيلا"، وبرّر ذلك بكونه "لم يوقّع على أي عقد رسمي منذ موافقته على تولي مهام تدريب الاتحاد المنهك بالمشاكل.

وكان "إفتيسان" قاد التشكيلة الحراشية في أول أسبوع من تحضيرات الموسم المقبل، كما أشرف على عملية انتقاء بعض اللاعبين، قبل أن يقرر رمي المنشفة من دون سابق إنذار.