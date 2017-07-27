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الجزائر تنهزم امام الارجنتين 21-20 وتحتل المركز الـ14

نشر يوم 2017/07/27 4855 0 م . فيصل الجزائر تنهزم امام الارجنتين 21-20 وتحتل المركز الـ14
إنهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد، مساء اليوم الخميس، أمام نظيرة الارجنتيني بنتيجة 20 لـ21 ، بقاعة حرشة حسان بالجزائر في مباراة ترتيبية، وبهذا أحتل الخضر المنافسة في المرتبة الرابعة عشر، لمونديال كرة اليد لأقل من 21 سنة .

وأقصي الخضر في الدور ثمن النهائي على يد مقدونيا 24-20 أمس الاربعاء بنفس  القاعة، وكان الفريق الوطني قد انهى الدور الاول في المركز الثالث برصيد 6  نقاط عن المجموعة الرابعة، ليتأهل الى الدور الثاني، لكنه عجز في بلوغ ربع  النهائي لأول مرة في تاريخه. 

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