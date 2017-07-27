الجزائر تنهزم امام الارجنتين 21-20 وتحتل المركز الـ14

وأقصي الخضر في الدور ثمن النهائي على يد مقدونيا 24-20 أمس الاربعاء بنفس القاعة، وكان الفريق الوطني قد انهى الدور الاول في المركز الثالث برصيد 6 نقاط عن المجموعة الرابعة، ليتأهل الى الدور الثاني، لكنه عجز في بلوغ ربع النهائي لأول مرة في تاريخه.