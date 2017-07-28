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بالفيديو.. براهيمي يساهم بثنائية في فوز بورتو

نشر يوم 2017/07/28 539 0 كريم.تيغرمت بالفيديو.. براهيمي يساهم بثنائية في فوز بورتو
ساهم الدولي الجزائري ياسين براهيمي، أمسية الخميس، في فوز ناديه "أف سي بورتو" البرتغالي على مواطنه "بورتو مونينسي"، من خلال تسجيله لهدفين في مواجهة ودية انتهت بنتيجة 5-1 لصالح "الدراغاو".


وقّع براهيمي، هدفه الأول في مرمى "مونينسي"،  في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، بعدما كان فريقه متفوقا بهدفين لصفر، قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني في هذا اللقاء، والرابع لفريقه في الدقيقة 72.

وتألق الفنان الأسمر بشكل لافت في هذه المواجهة من خلال مراوغاته وتمريراته الحاسمة، مؤكدا استعداده لتسجيل انطلاقة قوية هذا الموسم رفقة "الدراغاو".

وعقب اللقاء، نقلت صحيفة "أوجوغو" على لسان "براهيمي" قوله: "كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا، والفوز بـ 5-1 جيد من أجل كسب الثقة، فنحن نريد ان نكون على أتم الإستعداد للموسم الجديد".

وعن أداءه الشخصي، أضاف متوسط الخضر: "أعمل بجد كل يوم لأكون جاهزا من الناحية البدنية، وعند حسن ظن المدرب".

وبشأن "سرجيو كونسيساو" المدرب الجديد لـ "الدراغاو"، ختم براهيمي قائلا: "أعتقد أننا سعداء بطريقة عمله، شخصيا أنا جيد جدا معه، سنواصل العمل والإستمرار على هذه الطريقة".

 

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