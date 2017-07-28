"فيغولي" يغادر تربص واستهام بألمانيا

يعاني اللاعب السابق لــ "أف سي فالنسيا" الإسباني، من إصابة دفعته إلى مغادرة تربص فريقه أياما قليلة فقط بعد سفره إلى ألمانيا تحضيرا للموسم الجديد، وحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الإنجليزية، صباح اليوم الجمعة فإنّ إصابة "فيغولي" غير مفهومة (..)، في وقت عاد المعني إلى لندن من أجل تلقى العلاج، واجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة مدى خطورة الإصابة.

وسيغيب "فيغولي" عن المباراة الودية التي ستجمع "واستهام" بنادي "فيردر بريمن" الألماني المبرمجة سهرة اليوم الجمعة.

وربطت تقارير إعلامية تركية، مغادرة اللاعب الجزائري لتربص المطارق باقتراب انضمام "سوسو" إلى نادي "قلعة السراي" التركي، الذي يرغب بشدة في ضمّ خريج مدرسة "غرونوبل" إلى صفوفه هذا الصيف.



