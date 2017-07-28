"رابح غربي" يلمّح لمغادرة منتخب اليد

أتى تلميح "غربي" بعد انهزام زملاء "عبدي" أمام الأرجنتين (20-21) واحتلاله الصف الرابع عشر في المونديال المتواصل بقاعتي حرشة حسان والقاعة البيضاوية.

وصرّح بطل أوروبا رفقة ناديه الفرنسي "مونبولييه" الفرنسي في تسعينات القرن الماضي، لوكالة الأنباء الجزائرية: "العقد الذي يربطني بالإتحادية ينتهي في الثلاثين جويلية الجاري، ولم تبق أمامي سوى ساعات قليلة، لذلك علي الاجتماع بمسؤولي الإتحاد الجزائري لكرة اليد من أجل تقييم الحصيلة التي قدمناها في هذه البطولة العالمية".

ورفض "غربي" تقديم إجابة واضحة عند سؤاله عن العروض التي تلقاها من طرف منتخبات الخليج قائلا: "العروض؟...لدي دائما عروض مهمة ".

وتمكن رفقاء الحارس البارز "خليفة غضبان" من بلوغ مرحلة الثمن في مونديال الأواسط المقام حاليا بالجزائر، وهو الهدف الذي تمّ تحديده من طرف الإتحادية قبل إنطلاق البطولة.



