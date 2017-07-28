رونالدو: "أريد 7 أطفال وسألقنّهم فلسفة الإعتماد على أنفسهم"

في حوار مطول مع صحيفة "كوريور دي مانهيا" البرتغالية، تحدث مهاجم الفريق الملكي عن نجله "كريستيانو جونيور" والطريقة التي يعتمد عليها في تربيته، مؤكدا أنّ هذا الأخير طلب منه أن يكون لديه 7 إخوة.

وقال قائد المنتخب البرتغالي: "ابني جونيور سعيد جدا وقال لي: "أريد 7 إخوة، لكنني طلبت منه الإنتظار قليلا"، وأضاف: "في أحد الأيام، طلب مني هاتف ايفون لكنني رفضت ذلك، هو يريد الهاتف من أجل الإتصال بي، لكني أخبرته أن يتصل عن طريق جدته"، وتابع: "أريد أن أنقل إلى جونيور فكرة أنه ليس من السهل الحصول على أي شيىء، فالتعليم هو أفضل هدية أقدمها له".

وواصل الهداف التاريخي لرابطة الأبطال الأوروبية بقوله: "يجب على جونيور أن تكون له القدرة الخاصة على شراء ما يريد، وهذه الفلسفة سوف أنقلها أيضا لإخوته، فهو يملك كل شيىء ولديه كل شيىء بين يديه، لكن لا أريده أن يتهاون في بذل أي مجهود لأنّ ذلك سيفقده الأمل في الحياة".

وينتظر رونالدو طفله الرابع من صديقته عارضة الأزياء الإسبانية "جورجينا رودريغيز"، بعدما رزق مؤخرا بتوأم من أم بديلة.

وتحدّث "صاروخ ماديرا" عن الكرة الذهبية، حيث يرشحه المتابعون للتتويج بسادس تاج في مساره الحافل، وقال في هذا الشأن: "الكرة الذهبية؟.. سنرى ما سيحدث لأنّ الفوز برابطة أبطال أوروبا لا يعني بالضرورة تحقيق الكرة الذهبية