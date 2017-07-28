"زطشي" لـ"قرباج": "أريد توضيحات وجها لوجه"!

غاب "قرباج" عن أشغال المكتب الفيدرالي المنعقد الأربعاء الماضي لاسباب مجهولة، ما دفع "زطشي" الى مطالبته بتوضيحات عن سبب هذا الغياب وبطريقة مباشرة.

وجاء في بيان "الفاف" على موقعها الرسمي في شبكة الأنترنيت، أنّ "قرباج" غاب أيضا عن اجتماع "زطشي" بمدير الصندوق الوطني للتامينات الإجتماعية للعمال الأجراء، رغم أنّ الأندية المحترفة معنية بشكل مباشر بهذا المشكل، وكان رئيس الرابطة غاب أيضا عن رؤساء الأندية، إلاّ أنه أصدر بيانا أكّد فيه عدم تلقيه أي دعوة للحضور.

وكانت لهجة "زطشي" حادة هذه المرة، حيث أورد في البيان: "عكس رؤساء الرابطات، فإنّ رئيس الرابطة الوطنية المحترفة محفوظ قرباج لم يكن حاضرا في اجتماع المكتب الفيدرالي دون الإعتذار، أو تعيين عضو آخر من مكتبه ليحلّ محلّه، والمكتب الفدرالي يستنكر هذه الخرجة ويدعو بسرعة لتوضيح موقفه وجها لوجه مع الفاف