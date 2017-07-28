"تولوز" يتخلي عن صفقة "كنيش"

أعلنت إدارة "تولوز" أنّ "كنيش" أنهى فترة تجاربه التي باشرها مع الفريق الإثنين الماضي، لكنه لن يتم الإحتفاظ به، بقرار من المدرب "باسكال دوبراز"، وأوضحت صحيفة "لا ديباش" الفرنسية، المقربة من أسوار النادي الذي لعب له في السابق كل من الجزائرين "يانيس طافر" و"زين الدين مشّاش"، أنّ المدافع المحوري لوفاق سطيف لم يقنع "دوبراز"، هذا الأخير كشف أنّ كنيش (24 عاما)، لا يمتلك المواصفات التي يبحث عنها النادي في الفترة الحالية.

ومن المرتقب، أن يعود "كنيش" إلى أرض الوطن، للجلوس على طاولة المفاوضات مع إدارة وفاق سطيف، أين يسعى النسر الأسود لتمديد عقد اللاعب، والإحتفاظ به لمواسم أخرى في صفوف "الكحلة والبيضاء"، وقطع الطريق على الراغبين في الظفر بخدمات قلب الدفاع الشاب على غرار اتحاد العاصمة، مولودية الجزائر وبعض الأندية العربية