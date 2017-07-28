بالفيديو - روراوة يدير ظهره للنصرية ويتمنى تأهل الأهلي!

عشية آخر مباراة سيخوضها الملاّحون أمسية اليوم برسم الدور الأول من البطولة المذكورة، أثار "الحاج" زوبعة إثر تصريحات أدلى بها لتلفزيون "وان سبورت" المصري بصفته رئيس اللجنة المنظمة للبطولة العربية.

واللافت أنّ "روراوة" أدار ظهره لممثل الكرة الجزائرية، ومدربه الوطني السابق "نبيل نغيز" قبيل لقاء الفرصة الأخيرة، بعد هزم النصر للوحدة الإمراتي، وخسارته أمام الفيصلي الأردني.

وقال "روراوة" للقناة إياها: "اليوم الحمد لله تمكنا من تجميع 12 بطلا عربيا من أحسن الفرق بينهم الزمالك والأهلي، ولو أنّ الزمالك عنده صعوبات اليوم، إلا أنّ الأهلي سيكون في ظروف أحسن، وسيتمكن من التأهل إلى الدور المقبل".

وأضاف "الحاج": "لا بدّ أن نشكر السلطات المصرية والإتحاد المصري لكرة القدم، وعلى رأسهم أخي وصديقي "هاني أبو ريدة" على كل التسهيلات التي تم تقديمها لنا، دون أن ننسى وزير الشباب والرياضة الأخ خالد الذي بذل كل ما في وسعه على أساس أنّ هذه البطولة تتم في أحسن الظروف، والدليل على هذا، أنتم شاهدتم مباريات على ملعب الإسكندرية الذي كان في الأشهر القليلة الماضية ورشة كبيرة وهذا مكسب لكرة القدم المصرية التي نتمنى لها كل النجاح، ونتمنى أيضا للمنتخب الوطني المصري التأهل إلى نهائيات كاس العالم".

وإختتم روراوة حديثه بالقول: "حاولنا منذ البداية أن ننظّم نسخة ممتازة، لأنها المرة الأولى التي ننظّم فيها البطولة بهذه الطريقة بعد دوري أبطال العرب الذي كان يبرمج ذهابا وإيابا، ولقد سخّر الإتحاد العربي كل الإمكانيات اللازمة لراحة اللاعبين، ولراحة الوفود، والحمد لله، فإنّ كل الهياكل الموجودة هنا في مصر ممتازة، سواء على مستوى الملاعب أو الفنادق، وحتى إمكانيات التنقل، لتبقى النقطة السلبية الوحيدة هي غياب الجماهير بسبب الظروف التي تعيشها البلاد في الفترة الحالية".









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